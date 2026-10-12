Москва12 окт Вести.Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Киев не имеет права вмешиваться в решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, а попытки оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал обреченными. Слова чиновника привело информагентство France-Presse.

Решение МОК не должно касаться Украины, поскольку она не является стороной ни в одном из споров, связанных с этим делом. Поэтому исход может быть только один: иск должен быть отклонен, так как заявитель не обладает правом на обращение по данному делу. Отношения между МОК и Россией - вопрос исключительно двусторонний заявил Дегтярев

Основанием для разбирательства стало принятое в июле решение исполкома МОК, отменившего рекомендации международным федерациям об ограничениях для российских атлетов. В том же месяце национальный олимпийский комитет (НОК) Украины уведомил, что подал в CAS иск с требованием отменить постановление исполкома МОК о временном восстановлении статуса ОКР, поскольку, по утверждению украинской стороны, оно расходится с положениями Олимпийской хартии.

Кроме того, Дегтярев предупредил, что государства, которые попробуют бойкотировать соревнования из-за участия в них россиян либо организовывать провокации, окажутся в меньшинстве и потеряют возможность проводить у себя международные турниры. Он также подчеркнул, что Россия никогда не выступала за чье-либо отстранение, и отметил, что многие задаются вопросом, почему российским спортсменам выступать не дают, а американским и израильским - дают. "Спорт должен объединять, а не разделять", - заключил министр.