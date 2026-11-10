Дегтярев: отказываться от участия хоккейных сборных РФ в турнирах мы не будем

Россия не будет снимать свои хоккейные сборные с международных турниров Дегтярев: отказываться от участия хоккейных сборных РФ в турнирах мы не будем

Москва10 ноя Вести.Россия не будет отказываться от участия своих хоккейных сборных в международных турнирах, как хотели бы ее недоброжелатели. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS. При этом член совета IIHF, глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что Международная федерация хоккея надеется на добровольный отказ сборной России от участия в чемпионате мира.

Важно понимать, что мы не только за Россию бьемся и за Белоруссию, которая страдает. Мы бьемся за целостность мирового спорта и за олимпийские ценности, и бьемся всеми доступными способами. Закрываться, отказываться от участия в турнирах мы не будем. Мы будем на спортивных площадках доказывать свое первенство подчеркнул Дегтярев

Также Дегтярев заявил: у России есть инструменты, позволяющие лишить страны, мешающие участию РФ в международных соревнованиях, права проводить турниры.