Дегтярев: у РФ есть инструменты наказать тех, кто разрушает целостность спорта

Дегтярев пригрозил лишением права проводить турниры странам, мешающим участию РФ Дегтярев: у РФ есть инструменты наказать тех, кто разрушает целостность спорта

Москва10 ноя Вести.У России есть инструменты, позволяющие лишить страны, мешающие участию РФ в международных соревнованиях, права проводить турниры. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, РФ может наказать тех, кто разрушает целостность спорта.

У нас есть все юридические, дипломатические, политические инструменты наказать тех, кто разрушает целостность спорта, кто шантажирует международные федерации и Международное олимпийское движение - они все пострадают. Пострадают, в первую очередь, таким образом, что лишатся права проведения крупных турниров на многие годы отметил Дегтярев

Ранее стало известно, что власти Финляндии собираются утвердить поправку, которая не позволит спортсменам из России получать краткосрочные рабочие визы для въезда в эту страну.