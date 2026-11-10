Дегтярев: у России есть план Б на случай отказа хоккеистам в канадских визах Дегтярев рассказал о плане на случай отказа хоккеистам РФ в канадских визах

Москва10 ноя Вести.У Министерства спорта РФ есть план Б на случай отказа в выдаче виз российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщил глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

У нас есть план Б, мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо. Потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований сказал Дегтярев в эфире телеканала "Звезда"

Он напомнил, что МОК провел реформу и восстановил Олимпийский комитет России. Кроме того, международная организация также сняла все ограничения, "все прежде принятые дискриминационные рекомендации".

Помимо этого, как заметил Дегтярев, МОК внес изменения в Олимпийскую хартию с призывом ко всем международным федерациям не допускать политизации, а все решения принимать независимо от политического и общественного давления.

В интервью ИС "Вести" Дегтярев отметил, что у России есть все юридические, дипломатические, политические инструменты наказать те страны, которые мешают ее участию в международных соревнованиях.

Молодежный чемпионат мира состоится в Эдмонтоне и Ред-Дире. Он пройдет с 26 декабря по 5 января 2027 года. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что россиянам "однозначно" будет отказано в визах на этот турнир.