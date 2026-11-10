Овечкин считает, что болельщики ждут сборную РФ на МЧМ Овечкин: болельщики хотят видеть сборную РФ на молодежном чемпионате мира

Москва10 ноя Вести.Болельщики хотели бы видеть российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Канаде. Таким мнением поделился российский нападающий, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что российские и белорусские хоккеисты не получат визы в страну для участия в турнире.

Это его мнение и его решение. Я не знаю, как все сложится, но уверен: если спросить болельщиков, они хотят видеть лучших игроков и хотят видеть молодых игроков, которые станут будущими звездами, будущими игроками НХЛ приводит слова Овечкина Ottawa Citizen

Накануне глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что у России есть план Б на случай отказа в выдаче виз российским хоккеистам. Министр напомнил, что МОК провел реформу и восстановил Олимпийский комитет России.

Спортивный арбитражный суд в конце октября обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации с сезона-2026/27.