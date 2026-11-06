Гретцки похвалил премьера Канады за решение не пускать сборную России на МЧМ

Гретцки высказался о решении премьера Канады не пускать сборную Россию на МЧМ Гретцки похвалил премьера Канады за решение не пускать сборную России на МЧМ

Москва6 ноя Вести.Знаменитый в прошлом канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни отказать россиянам в визах для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

На церемонии по случаю переименования ресурсного центра Зала хоккейной славы в честь своего покойного отца Гретцки сказал, что понимает позицию политика.

Молодец. Думаю, многие игроки и жители Канады считают так же цитирует канадца TSN

Ранее премьер-министр Канады заявил журналистам, что российские и белорусские хоккеисты не получат визы в страну для участия в молодежном чемпионате мира.

Турнир пройдет в Эдмонтоне и Рен-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.