Посол рассказал об отношении простых канадцев к возвращению хоккеистов РФ на лед Посол Степанов: простые канадцы хотят возвращения россиян на международный лед

Москва4 ноя Вести.Простые жители Канады поддерживают возвращение российских хоккеистов на международный лед. Об этом в беседе с ТАСС рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Сами канадцы, с которыми мы общаемся... в один голос выступают за возвращение наших парней на лед сказал дипломат

Степанов добавил, что канадцы считают чемпионаты без участия России скучными.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что российским и белорусским хоккеистам не будут выдавать визы для участия в чемпионате мира на территории Канады. По его словам, это ограничение будет действовать до окончания украинского конфликта.