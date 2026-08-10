Москва10 авг Вести.Очередные антироссийские санкции, веденные властями Канады, представляют собой не более чем демонстративный жест, который скорее вызывает усмешку, чем серьезную реакцию.

Об этом заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

Он подчеркнул, что не видит в действиях Оттавы "ничего нового".

Очередной санкционный жест Оттавы может только позабавить. В кабинете премьер-министра Марка Карни понимают, что такого рода акции не имеют практического наполнения. И знают, что в России на это внимания не обращают. Пустое позерство. сказал дипломат

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило, что Оттава ввела санкции в отношении компании - производителя бронеавтомобилей Streit Group из-за ее предполагаемой связи с Россией. В документе утверждается, что продукция Streit Group, базирующейся в ОАЭ, используется в ходе специальной военной операции на Украине.