Канада ввела санкции против компании из ОАЭ за предполагаемую связь с Россией

Глава МИД Канады Ананд объявила о санкциях против компании Streit за связь с РФ Канада ввела санкции против компании из ОАЭ за предполагаемую связь с Россией

Москва10 авг Вести.Канада объявила о введении санкции в отношении компании Streit Group, специализирующейся на производстве бронеавтомобилей, из-за приписываемой ей связи с Россией.

Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, которое было распространено пресс-службой ведомства.

В документе отмечается, что продукция Streit Group используется в ходе специальной военной операции на Украине. Согласно информации на сайте компании, она базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

Компания Streit Group — производитель бронетехники и другого военного оборудования. Канада вводит санкции против этой компании после многочисленных достоверных сообщений, подтверждающих использование произведенной ею бронетехники Российской национальной гвардией (Росгвардией) говорится в заявлении главы МИД Канады

Ранее канадские власти приняли решение о введении дополнительных антироссийских ограничительных мер. Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что под ограничения попали как отдельные лица, так и компании, подозреваемые в участии в схемах по обходу действующих санкций.

Кроме того, Канада анонсировала новый пакет военной поддержки Украине объемом в размере 2,3 миллиарда канадских долларов (1,7 миллиарда долларов США).