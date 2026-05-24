Москва24 мая Вести.Премьер-министр Канады Марк Карни потребовал от России "немедленно прекратить удары" по Украине. Об этом политик написал в соцсети Х.

По его словам, Россия, продолжая наносить удары, продлевает "человеческие страдания".

Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне написал Карни

24 мая в Минобороны РФ заявили о нанесении удара возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником", а также ракетами "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Целями ударов не были объекты гражданской инфраструктуры Украины, добавили в ведомстве.