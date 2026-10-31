Канада выступает за сохранение ограничений для российских спортсменов в стране

Канада хочет сохранить ограничения для российских атлетов Канада выступает за сохранение ограничений для российских спортсменов в стране

Москва31 окт Вести.Канада хочет сохранить ограничения на участие российских спортсменов в спортивных мероприятиях, которые проходят в стране и получают финансирование из государственного бюджета. Об этом заявил государственный секретарь Канады по спорту Адам ван Куверден, его слова привел журналист Крис Джонстон в соцсети X.

Ван Куверден отметил, что Канада по-прежнему считает недопустимым представительство России на международных спортивных соревнованиях до тех пор, пока продолжаются военные действия на Украине.

Канада сохранит ограничения на участие российских спортсменов в мероприятиях, проводимых в Канаде и получающих финансирование от правительства Канады сказал он

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях, в том числе в мужском чемпионате мира, который должен пройти в Германии с 14 по 30 мая.