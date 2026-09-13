Москва13 сен Вести.Канадские власти не захотели пустить в страну российских велосипедистов-участников Чемпионата мира по велогонкам на шоссе, сообщает ТАСС.

Спортсмены заблаговременно подали документы на визы, но процесс их получения явно затянулся. Из-за этого мы находимся в невыгодном положении по сравнению с другими зарубежными командами, так как у нас не будет времени на адаптацию после длительного перелета. Вылет запланирован на 18 сентября заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет в канадском Монреале с 20 по 27 сентября. Россию должны были представлять Александр Власов и Кристина Новикова.