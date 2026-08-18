Вопрос допуска россиян не вошел в повестку конгресса биатлонистов в сентябре

Тему допуска россиян не планируют рассматривать на конгрессе биатлонистов Вопрос допуска россиян не вошел в повестку конгресса биатлонистов в сентябре

Москва18 авг Вести.Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), который пройдет в сентябре, не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Вопрос о допуске российских биатлонистов не будут рассматривать на конгрессе, который откроется через месяц в немецком Берхтесгадене передает ТАСС сообщение союза

По данным организации, перед конгрессом СБР обращался в исполком IBU с просьбой вынести на обсуждение темы возвращения российских спортсменов на международные старты, а также восстановления статуса СБР как полноценного члена федерации.

Однако, как отметили в Союзе биатлонистов России, эти вопросы, как и два года назад, на конгрессе рассматривать не планируют.

Девятого июля министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что Россия готова через суд добиваться допуска своих спортсменов к международным соревнованиям, если отдельные федерации будут мешать их возвращению.