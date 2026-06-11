Москва11 июн Вести.Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отклонила предложение Украины включить в повестку конгресса вопрос об исключении России. Об этом сообщил президент Федерации бобслея РФ Анатолий Пегов, его слова цитирует ТАСС.

Украина предложила внести в повестку дня вопрос об исключении Федерации бобслея России из IBSF. Но благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло отметил он

Пегов уточнил, что 15 участников конгресса выступили за исключение России, 17 – против, трое – воздержались.

Решение IBSF прокомментировал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В своем Telegram-канале он поблагодарил руководство международной федерации за "взвешенный и ответственный подход" в решении этого вопроса. Кроме того, глава ведомства напомнил, что спорт должен оставаться пространством, в котором атлеты имеют равные возможности, а также сохраняются диалог и уважение.

Ранее Дегтярев заявил, что спорт должен быть вне политики и объединять людей.