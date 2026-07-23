Москва23 июлВести.Генеральная ассамблея Международной федерации скалолазания (World Climbing) сняла с повестки дня вопрос о приостановлении членства национальных федераций РФ, Белоруссии и Израиля. Об этом заявили в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР).
Уточняется, что за это решение проголосовали 43 делегата, против высказался 31 человек, еще двое воздержались от голосования.
Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиляотмечается на сайте ФСР
Данный вопрос был внесен на рассмотрение после предложений со стороны Украины, Латвии и Палестины.
Российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований по скалолазанию в нейтральном статусе 23 февраля. Решение принял исполком World Climbing.