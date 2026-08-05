В Госдуме объяснили отказ сборной РФ по волейболу ехать на ЧМ в Польшу Депутат Журова объяснила отказ сборной РФ по волейболу ехать на ЧМ в Польшу

Москва5 авг Вести.Отказ российской сборной по волейболу участвовать в чемпионате мира в Польше в 2027 году может быть связан с риском провокаций и неприемлемыми условиями для въезда россиян в страну. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Польша ставит неприемлемые условия для въезда россиян. В этой стране всегда есть риски провокаций. И в данном случае подобные потенциальные угрозы безопасности создают риск. А безопасность наших спортсменов - в приоритете. Важно, чтобы отсутствие наших волейболистов на чемпионате мира критически не повлияло на процесс отбора на Олимпиаду отметила Журова

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира, который в 2027 году пройдет в Польше.