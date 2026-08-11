Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

World Curling продлила отстранение россиян от соревнований Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

Москва11 авг Вести.Совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о турнирах с участием взрослых керлингистов.

В федерации отметили, что возвращение представителей России может создать значительные сложности для обеспечения целостности турниров.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном.