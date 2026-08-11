Москва11 авгВести.Совет Всемирной федерации керлинга принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Речь идет о турнирах с участием взрослых керлингистов.
В федерации отметили, что возвращение представителей России может создать значительные сложности для обеспечения целостности турниров.
Ранее сообщалось, что Всемирная федерация керлинга допустила российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном.