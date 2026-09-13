Глава World Athletics признал, что вопрос с россиянами "надо решать" Глава World Athletics заявил о необходимости решить вопрос допуска россиян

Москва13 сен Вести.Вопрос допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям требует решения. Об этом заявил глава World Athletics Себастьян Коу. Его цитирует агентство Reuters.

При этом Коу отметил, что позиция организации по этому поводу пока не изменилась.

Наша позиция не изменилась. И дело здесь не в политике или паспортах. Речь идет о целостности соревнований сказал он

При этом глава World Athletics указал на интерес организации в участии в соревнованиях спортсменов со всего мира. По его словам, возможность выступления "полного состава участников" на мировом уровне должна быть главной целью.

Российских легкоатлетов с 2022 года не допускают к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Летом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала два иска в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспорив продление отстранения спортсменов и ограничения в отношении деятельности самой федерации.