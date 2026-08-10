ВФЛА подала второй иск против World Athletics в Спортивный арбитражный суд

ВФЛА подала еще один иск против World Athletics в CAS ВФЛА подала второй иск против World Athletics в Спортивный арбитражный суд

Москва10 авг Вести.Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала второй иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Всемирной легкоатлетической ассоциаций (World Athletics). Об этом сообщили в пресс-службе ВФЛА.

World Athletics продлила действие санкций в отношении россиян и белорусов в начале июля. Отстранение от соревнований продолжается с марта 2022 года. Ранее ВФЛА уже подавала иск в CAS против World Athletics.

Главная цель ВФЛА - вернуть российских легкоатлетов на мировую спортивную арену и добиться снятия санкций с самой федерации. Действующие ограничения ущемляют права организации и не позволяют в полной мере представлять интересы отечественной легкой атлетики на международном уровне. отметили в федерации

Там также заявили о политизированном и избирательном характере санкций. Жесткую позицию по отношению к России декларирует только нынешний руководитель World Athletics - бывший член британского парламента от Консервативной партии Себастьян Коу.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал World Athletics и Международный союз биатлонистов (IBU) самыми "отмороженными" спортивными федерациями.