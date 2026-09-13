Легкоатлеты РФ призвали ООН, МОК и World Athletics допустить их к соревнованиям

Легкоатлеты России призвали международные организации пустить их на соревнования Легкоатлеты РФ призвали ООН, МОК и World Athletics допустить их к соревнованиям

Москва13 сен Вести.Российские легкоатлеты направили в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) письмо, в котором призвали допустить их к участию в международных соревнованиях, сообщила двукратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны).

Письмо подписали 17 спортсменов. Они призвали адресатов прекратить дискриминацию легкоатлетов России, которую лично поддерживает глава World Athletics Себастьян Коу.

Также легкоатлеты подчеркнули, что хотят быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты, однако запрет на участие в соревнованиях лишает их возможности реализовать эту мечту.

Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене говорится в письме

Ранее Всероссийская ассоциация легкой атлетики (ВФЛА) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) второй иск против World Athletics, в котором обжалует решение организации продлить санкции против российских спортсменов, введенные в марте 2022 года.