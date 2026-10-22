Москва22 окт Вести.Страны, которые не допускают российских спортсменов к соревнованиям, могут лишиться права проводить международные турниры в ближайшие несколько лет. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил ТАСС на форуме "Россия – спортивная держава".

По словам Дегтярева, ОКР регулярно информирует Международный олимпийский комитет о случаях нарушения правил допуска россиян.

Мы регулярно передаем в МОК перечень инцидентов, связанных с визами или нарушением правил по допуску с национальной атрибутикой. Уже в ближайшие год-два это приведет к тому, что соревнования будут проходить либо с русскими, либо не проходить вообще в тех странах, которые бойкотируют решение мирового спорта сказал Дегтярев

Ранее российские каратисты не смогли выступить на молодежном чемпионате мира из-за решения властей Польши. Варшава не только не дала выступить 4 российским спортсменам в возрасте до 21 года и 11 белорусам, но и обязала их в течение восьми дней покинуть страну.