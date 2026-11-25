Москва25 ноя Вести.Национальные спортивные федерации должны быть заблокированы Международным олимпийским комитетом за несправедливые решения в отношении российских спортсменов. В частности, такая учесть грозит Канаде, которая не допустила россиян к участию в молодежном чемпионате мира. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что Россия официально реагирует на все несправедливые решения.

Например, если брать хоккей, мы сейчас требуем по линии [Международной] федерации хоккея и по линии МОК. То есть все это не слова. За любым их высказыванием или решением следуют наши претензии. Этого раньше не было. Мы пишем сейчас по всем фактам, по всем высказываниям сразу и в МОК, и в федерации. Мы пытаемся выяснить письменно, какие меры предпринял Олимпийский комитет Канады – он, собственно, всю страну представляет в Международном олимпийском движении – с перепиской, с датами на правительственном уровне, чтобы россиян допустили по решению Международной федерации и суда до хоккейного турнира в Канаде сказал Дегтярев

Если будет доказано, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады не предпринял никаких действий для решения вопроса с выдачей виз для россиян: в частности, не обратился в правительство, в местную федерацию, в органы пограничного контроля – он может быть "забанен".

Абсолютно на законных основаниях. Не умозрительно, как нас забанили в свое время: мол, Россия начала спецоперацию и поэтому вам не место. Таких юридических оснований вообще нет. В мире 20 конфликтов минимум идет вооруженных, однако же израильтяне у нас допущены, американцы бомбят Иран периодически - допущены. Иран отвечает и бомбит соседей – допущены. А мы не желаем никому каких-то проблем в спорте, мы считаем, что все должны заниматься и спортом, и выступать – израильтяне, американцы, иранцы — все, как и мы, и белорусы. Поэтому вот так. Канаде грозит на самом деле бан по линии МОК. И мы будем эту линию проводить, потому что это безобразие просто добавил он

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако 11 ноября правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и IIHF о том, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира.

Позже в IIHF сообщили, что российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном ЧМ в Канаде из-за позиции властей этой страны.