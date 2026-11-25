Дегтярев сообщил о решении РФ подать в суд на Международную федерацию хоккея Дегтярев: Россия подаст в суд на Международную федерацию хоккея

Москва25 ноя Вести.Россия обязательно подаст в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за решения не допускать сборную РФ на молодежный чемпионат мира в связи с наложенными на россиян ограничениями со стороны канадских властей. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что свое решение федерация оправдала форс-мажором.

Они разные аргументы приводят: в связи с обстановкой, форс-мажор они там приплели… Хотя какой форс-мажор… подадим обязательно [на них в суд] сказал Дегтярев

Свой регламент федерация нарушила под давлением Канады, отметил министр.

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.

Однако 11 ноября правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и IIHF о том, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира, который должен пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Позже в IIHF сообщили, что российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном ЧМ в Канаде из-за позиции властей этой страны. Совет федерации, как отмечается, "после тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов" пришел к выводу, что не будет лишать Канаду права проведения мирового турнира​​​.