Москва25 ноя Вести.Россия умеет проводить международные соревнования, остается гостеприимной страной, и спортсмены хотят приезжать в РФ. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Да конечно. В Россию хотят ехать. Россия умеет проводить соревнования, мы гостеприимны сказал он

Министр также сообщил, что РФ намерена обратиться в суд против Международной федерации хоккея (IIHF) из-за решения не допускать сборную России к молодежному чемпионату мира. По его словам, федерация объяснила это форс-мажорными обстоятельствами, связанными с ограничениями, введенными канадскими властями в отношении россиян.