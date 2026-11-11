Канада официально уведомила IIHF об отказе в визах российским хоккеистам TSN: Канада уведомила IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный ЧМ

Москва11 ноя Вести.Правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) о том, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал TSN.

По его данным, российские хоккеисты, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участие в турнире даже в нейтральном статусе. Молодежный чемпионат мира должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS.

Министерство спорта России просит МОК взять на контроль ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой IIHF. Об этом сообщил ранее ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев.