Фетисов прокомментировал ситуацию с хоккейными сборными РФ после решения CAS Фетисов о хоккеистах РФ: МОК и CAS должны добиваться исполнения своих решений

Москва11 ноя Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны добиваться исполнения своих решений. Об этом заявил ИС "Вести", комментируя ситуацию с допуском хоккейных сборных России к международным соревнованиям, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

В июле этого года МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS.

Я считаю, что и МОК, коль он принял такое решение, и CAS, арбитражный суд, должны, в общем, добиваться исполнения своих решений сказал Фетисов

По его словам, возвращения наших хоккеистов на международные соревнования ждет вся страна, а демарши политиков отдельных стран возмутительны.

Саму новость, конечно, ждал хоккейный мир нашей страны, я думаю, всех тех прогрессивных людей, которые научились у нас играть в эту игру. Хоккей – это наша игра, на всякий случай. А все эти политические демарши уровня премьер-министров стран, министров иностранных дел – конечно, это то, что возмущает больше всего. У них есть чем заниматься в своих странах, есть те проблемы, которые необходимо решать отметил Фетисов

Министерство спорта России просит МОК взять на контроль ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой IIHF. Об этом сообщил ранее ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.