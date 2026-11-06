Курбатов: IIHF может пересмотреть формат ЧМ после возвращения сборной России Курбатов допустил изменение формата ЧМ после возвращения сборной России

Москва6 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) может изменить формат соревнований после возвращения сборных России, заявил гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в интервью "Спорт-Экспрессу".

Для российской стороны главное играть, а техническая сторона остается на стороне IIHF, отметил Курбатов

У международной федерации как у главного организатора достаточно возможностей для регулирования таких ситуаций. Мы видели это и в период пандемии, когда менялись форматы турниров, отменялись переходы между дивизионами приводит "Спорт-Экспресс" слова Курбатова

Глава ФХР призвал воздержаться от прогнозов, отметив, что положение сложное, а решение разрабатывают прямо сейчас.

Вариантов много. Количество команд может быть расширено, состав групп может измениться, одна команда может заменить другую, российская сборная может быть добавлена дополнительно подчеркнул Курбатов

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.

Позднее в CAS отметили, что Международная федерация хоккея не предоставила достаточных доказательств, которые обосновали бы недопуск российских сборных на турниры под эгидой IIHF.