CAS может добиться принудительного допуска российских хоккеистов к чемпионату Суд может принудить IIHF обеспечить допуск российских хоккеистов на ЧМ-2027

Москва4 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) может быть принуждена к допуску российских спортсменов на международные соревнования через государственный суд. Об этом ТАСС заявила партнер международной фирмы Curtis Анна Козьменко, представлявшая интересы Федерации хоккея России в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По ее словам, если IIHF не выполнит решение арбитража добровольно, может быть запущена процедура его принудительного исполнения.

Если сторона отказывается исполнять решение добровольно, существует судебная процедура принудительного исполнения решения арбитража, когда уже государственный суд может обязать сторону исполнять решение, предписать определенные действия и даже обозначить последствия неисполнения пояснила Козьменко

Ранее о намерении отказаться от матчей с российской сборной на чемпионате мира заявили хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. Латвия не сможет сыграть с командой России из-за законодательного запрета, принятого властями страны.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским и белорусским хоккеистам не будут выдавать визы для участия в чемпионате мира на территории страны. По его словам, это ограничение будет действовать, пока продолжается конфликт на Украине.