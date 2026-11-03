Финляндия, Норвегия, Латвия и Дания отказались играть с россиянами в хоккей

Бунт на корабле: все больше стран отказываются играть с российскими хоккеистами Финляндия, Норвегия, Латвия и Дания отказались играть с россиянами в хоккей

Москва3 ноя Вести.Федерации хоккея Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании заявили, что их национальные команды не будут играть против команд России на международных турнирах. Об этом сообщается на сайте латвийской федерации хоккея.

Ранее председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявлял, что шведские хоккеисты не будут бойкотировать международные турниры с участием России, но отказываются играть против российских сборных.

Все четыре федерации публично заявили о своей позиции и официально уведомили IIHF о том, что в сложившихся обстоятельствах их национальные команды не будут играть против сборной России говорится в заявлении на сайте LHF

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям с сезона-2026/27.

Позже стало известно, что Федерация хоккея Германии может отказаться от организации чемпионата мира 2027 года в связи с решением CAS о возвращении к соревнованиям сборной России.