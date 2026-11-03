Москва3 нояВести.Шведская мебельная компания AJ Products, которая выступала спонсором чемпионата мира по хоккею, решила отказаться от поддержки турнира из-за допуска российских спортсменов. Об этом заявил исполнительный директор компании Дэвид Брэй.
По его словам, партнерство AJ Products с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) продолжалось в течение 37 лет.
Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с мужским чемпионатом мира IIHF в следующем году, поскольку теперь России разрешено соревноватьсясказал Брэй, которого цитирует агентство Reuters
В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.
После этого стало известно, что Чехия отказывается соблюдать решение CAS и планирует отказать россиянам в выдаче виз для участия в чемпионате мира для игроков во возрасте до 18 лет, который пройдет в январе 2027 года.