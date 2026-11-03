Многолетний спонсор ЧМ по хоккею будет бойкотировать турнир из-за допуска РФ Спонсор ЧМ по хоккею разорвал контракт с IIHF из-за допуска россиян

Москва3 ноя Вести.Шведская мебельная компания AJ Products, которая выступала спонсором чемпионата мира по хоккею, решила отказаться от поддержки турнира из-за допуска российских спортсменов. Об этом заявил исполнительный директор компании Дэвид Брэй.

По его словам, партнерство AJ Products с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) продолжалось в течение 37 лет.

Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с мужским чемпионатом мира IIHF в следующем году, поскольку теперь России разрешено соревноваться сказал Брэй, которого цитирует агентство Reuters

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.

После этого стало известно, что Чехия отказывается соблюдать решение CAS и планирует отказать россиянам в выдаче виз для участия в чемпионате мира для игроков во возрасте до 18 лет, который пройдет в январе 2027 года.