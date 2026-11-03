Власти Чехии намерены отказать хоккеисткам РФ в визах для участия в юниорском ЧМ Прага отказывается выполнять решение CAS о допуске россиян к соревнованиям

Москва3 ноя Вести.Чешские власти отказываются соблюдать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) и намерены отказать им в выдаче виз для участия в чемпионате мира для игроков во возрасте до 18 лет, который пройдет в Остраве в январе 2027 года.

Глава МИД Чехии Лубомир Метнар заявил, что Прага не обязана выполнять решение CAS. Он также пояснил, что выдаче краткосрочных виз российским гражданам препятствуют постановление и решение правительства Чехии от 2023 года.

Так что для нас в настоящее время ничего не меняется. Для нас решение CAS не является обязательным цитирует министра портал iDNES.cz

Против допуска российских спортсменов на ЧМ высказались также президент Чехии Петр Павел и глава кабмина Андрей Бабиш.

Аналогичную позицию в отношении российских спортсменов заняла Финляндия. Власти страны против участия россиян в ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в марте 2027 года в Тампере, и ЧЕ по баскетболу среди женщин.

В Германии Федерация хоккея допустила возможность отказа от организации ЧМ 2027 года в связи с решением CAS о возвращении к соревнованиям сборной России.