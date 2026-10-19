Чехия не поддержала идею Финляндии ужесточить визовый режим для россиян IDNES: Чехия выступила против общеевропейского ограничения виз для россиян

Москва19 окт Вести.Власти Чехии отказались поддерживать инициативу Финляндии ввести общий для всей Европы запрет на выдачу туристических виз россиянам, сообщает издание iDNES.

Как пояснил чешских министр иностранных дел Петр Мацинка, Прага уже ввела подобные меры, но распространить их на всю Европу вряд ли получится. Уточняется, что с 2022 года Чехия не выдает визы гражданам РФ.

Мы уже перешли к подобным мерам, и, глядя на очень большое количество стран ЕС, которые не присоединились к финской инициативе, мы понимаем, что общеевропейского решения не существует пояснил Мацинка

Министр также напомнил, что ранее такие инициативы выдвигались, однако они не принесли результатов.

Ранее представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ограничение виз для россиян – это один из главных приоритетов для ЕК. Поэтому комиссия прилагает все усилия, чтобы убедить страны Евросоюза усложнить процесс получения шенгена для российских граждан.