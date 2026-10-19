Италия сократила сроки рассмотрения заявлений на туристические визы до 45 дней

Италия изменила срок рассмотрения заявлений на туристические визы для россиян Италия сократила сроки рассмотрения заявлений на туристические визы до 45 дней

Москва19 окт Вести.Рассмотрение заявлений на туристические визы в Италию сократилось с 60 до 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянский визовый центр в Москве.

Также отмечается, что россиянам теперь необходимо учитывать обновленные сроки при планировании поездки в страну.

Срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 дней говорится в сообщении визового центра

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов.