Москва19 октВести.Рассмотрение заявлений на туристические визы в Италию сократилось с 60 до 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянский визовый центр в Москве.
Также отмечается, что россиянам теперь необходимо учитывать обновленные сроки при планировании поездки в страну.
Срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 днейговорится в сообщении визового центра
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов.