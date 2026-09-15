Таиланд изменил срок безвизового пребывания для россиян Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан РФ до 30 дней

Москва15 сен Вести.Решение властей Таиланда о сокращении периода безвизового нахождения в стране с 60 до 30 дней для ряда иностранных граждан, включая россиян, вступило в силу.

Об этом сообщает ТАСС.

В новый список вошли 60 стран и территорий, жители которых получат возможность 30-дневного безвизового въезда в Таиланд с целью туризма. При этом граждане РФ имеют возможность продлить пребывание еще на 30 дней за 1,9 тыс. батов без выезда из страны.

Согласно исследованию "Купибилет", в России за последний год почти на треть снизились продажи авиабилетов в Таиланд. Стоимость перелета за этот период практически не изменилась.

Между тем в Российском союзе туриндустрии отметили, что сокращение безвизового пребывания в Таиланде не затронет основной поток российских туристов. Уточнялось, что большая часть туристов едет отдыхать в страну на срок, который не превышает 30 дней.