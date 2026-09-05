Исследование: спрос россиян на отдых в Таиланде снизился за год на 28%

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Москва5 сен Вести.За последний год в России почти на треть снизились продажи авиабилетов в Таиланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Купибилет".

С сентября 2025 года по август 2026 года интерес россиян к направлению по количеству проданных билетов снизился на 28%. Самый низкий спрос на направление зафиксирован в мае 2026 года, он оказался на 69% ниже показателя сентября 2025 года, когда продажи достигли максимума говорится в публикации

При этом, как отмечается, стоимость перелета за год практически не изменилась. В сентябре 2025 года средняя цена билета в одну сторону составляла 55 244 рублей. В августе текущего года стоимость была 55 952 рублей.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября текущего года Таиланд сократит срок безвизового пребывания для российских туристов с 60 до 30 дней.