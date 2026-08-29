Пассажир заплатил за перелет из Сочи в Уфу всего 784 рубля

Исследование: самый дешевый авиабилет этим летом был продан за 784 рубля Пассажир заплатил за перелет из Сочи в Уфу всего 784 рубля

Москва29 авг Вести.Этим летом самый дешевый билет на самолет был продан за 784 рубля. Такую сумму потратил пассажир на перелет из Сочи в Уфу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Купибилет".

Самым дешевым перелетом внутри страны стал перелет Сочи — Уфа. Билет обошелся пассажиру всего в 784 руб. На втором месте — авиаперелет Сочи — Самара со стоимостью 786 руб., а третью строчку заняло путешествие из Сочи в Казань за 810 руб. за билет в одну сторону на человека рассказали в компании

По данным сервиса, среди международных направлений самым дешевым билетом этого лета оказался перелет из Москвы в Минск за 1 278 рублей. Второе место занял маршрут Сочи — Анталья, его стоимость составила всего 1 496 рублей. На третьей строчке — перелет из Сочи в Ереван за 2 037 рублей.

Эксперты считают, что билеты на внутренние рейсы выгоднее брать заранее, за несколько недель до вылета, а на международные перелеты — за 2-3 месяца. Также стоит следить за "горящими" авиабилетами, которые появляются за пару дней до полета, когда авиакомпания не продала все места заблаговременно.