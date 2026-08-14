Syrian Air подтвердила, что возобновит прямые рейсы из Дамаска в Москву

Syrian Air подтвердила возобновление полетов из Дамаска в Москву с 16 августа Syrian Air подтвердила, что возобновит прямые рейсы из Дамаска в Москву

Москва14 авг Вести.Авиакомпания Syrian Air возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа, подтвердил представитель компании ТАСС.

Цена перелета в одну сторону будет около 491 доллара в эконом-классе и около 871 доллара в бизнес-классе. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Первый за более чем полтора года прямой рейс из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево запланирован на воскресенье, 16 августа сказал представитель Syrian Air

Syrian Air объявила о планах возобновить авиасообщение между Москвой и Дамаском 5 августа. Пассажиры смогут купить билеты через официальный сайт перевозчика или в его мобильном приложении.

Позднее ТАСС сообщил о планах саудовского авиаперевозчика Saudia Airlines возобновить полеты из Эр-Рияда в Москву в сентябре 2026 года.