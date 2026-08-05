Москва5 авгВести."Победа" возобновит рейсы между Москвой и Дубаем с 3 сентябре, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Долгожданное возвращение полетов в ОАЭ произойдет уже в сентябре. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботамговорится в сообщении
Также возобновятся рейсы и в Абу-Даби - в столицу Объединенных Арабских Эмиратов можно будет улететь с 25 октября. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.