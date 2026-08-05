Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай возобновятся с 3 сентября

"Победа" возобновит рейсы между Москвой и Дубаем с 3 сентября Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай возобновятся с 3 сентября

Москва5 авг Вести."Победа" возобновит рейсы между Москвой и Дубаем с 3 сентябре, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Долгожданное возвращение полетов в ОАЭ произойдет уже в сентябре​​​. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам говорится в сообщении

Также возобновятся рейсы и в Абу-Даби - в столицу Объединенных Арабских Эмиратов можно будет улететь с 25 октября. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.