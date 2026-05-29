Москва29 мая Вести.ОАО "РЖД" объявило о возобновлении прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Душанбе в июне. Движение было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

По просьбе железнодорожной администрации республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе говорится в сообщении компании

Поезд №423/424, следующий по маршруту Душанбе — Москва, будет ходить один раз в две недели. Состав, организованный таджикской железнодорожной компанией "Рохи Охани Точикистон", отправляется из Душанбе по воскресеньям, начиная с 21 июня, в 3.25 по местному времени, и прибывает на Павелецкий вокзал в Москве по средам в 22.08. В обратном направлении поезд будет отправляться из Москвы по четвергам, начиная с 25 июня, в 6.05 и достигать Душанбе по понедельникам в 2.48 по местному времени.

Поездка займет примерно четыре дня. В поезде будут как плацкартные, так и купейные вагоны.