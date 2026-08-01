Лоукостер "Победа" с 10 августа запустит рейсы между Петербургом и Ижевском

Авиакомпания "Победа" запускает рейсы между Петербургом и Ижевском Лоукостер "Победа" с 10 августа запустит рейсы между Петербургом и Ижевском

Москва1 авг Вести.Авиакомпания "Победа" запустит с 10 августа три рейса в неделю, которые будут связывать Санкт-Петербург и Ижевск.

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю.

С 10 августа: по понедельникам, средам и субботам. С 1 сентября: по понедельникам, средам и пятницам сказано в сообщении

Ранее группа "Аэрофлот" сообщила о том, что с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи, их будет выполнять авиакомпания "Россия".

Росавиация в конце июля аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа" из-за возникших претензий к организации безопасности полетов.