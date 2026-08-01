Москва1 авгВести.Авиакомпания "Победа" запустит с 10 августа три рейса в неделю, которые будут связывать Санкт-Петербург и Ижевск.
Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю.
С 10 августа: по понедельникам, средам и субботам. С 1 сентября: по понедельникам, средам и пятницамсказано в сообщении
Ранее группа "Аэрофлот" сообщила о том, что с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи, их будет выполнять авиакомпания "Россия".
Росавиация в конце июля аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа" из-за возникших претензий к организации безопасности полетов.