В Екатеринбурге, Челябинске и Ижевске сняты ограничения на полеты

Над Екатеринбургом, Челябинском и Ижевском вновь открыто авиасообщение В Екатеринбурге, Челябинске и Ижевске сняты ограничения на полеты

Москва7 мая Вести.Сразу в трех городах России были сняты временные ограничения на отправку и прием самолетов в местных аэропортах. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Речь идет про авиаузлы в Екатеринбурге, Челябинске и Ижевске.

В аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Челябинска (Баландино) и Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации ведомства

В Челябинске и Екатеринбурге они продержались чуть более трех часов, в Ижевске - около пяти.