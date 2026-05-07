Москва7 маяВести.Сразу в трех городах России были сняты временные ограничения на отправку и прием самолетов в местных аэропортах. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Речь идет про авиаузлы в Екатеринбурге, Челябинске и Ижевске.
В аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Челябинска (Баландино) и Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации ведомства
В Челябинске и Екатеринбурге они продержались чуть более трех часов, в Ижевске - около пяти.