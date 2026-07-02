Москва2 июлВести.В трех российских городах возобновляются пассажирские авиаперевозки. В аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода сняты ограничения, сообщает Росавиация.
Аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Чкалов) и Ярославль (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Меры безопасности продлились в авиагавани Калуги почти 10 часов, а в Нижнем Новгороде и Ярославле – чуть более 7 часов.
Теперь аэропорты во всех трех городах возвращаются к штатному режиму работы.