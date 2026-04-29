В Екатеринбурге, Перми и Челябинске сняты ограничения на полеты Аэропорты Екатеринбурга, Перми и Челябинска возобновили полеты

Москва29 апр Вести.В Екатеринбурге, Перми и Челябинске отменили временные ограничения на полеты гражданских судов, сообщает пресс-служба Росавиации в MAX.

Ограничения Свердловской области и Пермском крае водились в 6.28 в целях обеспечения безопасности полетов.

Екатеринбург (Кольцово), Пермь (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении

Воздушная гавань Челябинска не работала свыше пяти часов – с 5.23 по 10.41 по московскому времени.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в мессенджере MAX объявил отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области.