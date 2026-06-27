Иран и ОАЭ с 1 июля возобновят полеты по маршруту Тегеран–Дубай

Полеты между Тегераном и Дубаем возобновятся с 1 июля Иран и ОАЭ с 1 июля возобновят полеты по маршруту Тегеран–Дубай

Москва27 июн Вести.Иран и ОАЭ возобновят полеты по маршруту Тегеран–Дубай с 1 июля. Об этом заявил агентству ISNA официальный представитель организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван.

Организация гражданской авиации Ирана, а также организация гражданской авиации ОАЭ выдали соответствующие разрешения на возобновление полетов из Тегерана в Дубай с 1 июля сказал

Накануне состоялись первые с начала ближневосточного конфликта телефонные переговоры между главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой без Заид Аль Нахайяом и его иранским коллегой Аббасом Аракчи. Стороны обсудили развитие ситуации в Персидском заливе после подписания Ираном и США меморандума о взаимопонимании, а также подчеркнули важность "полного соблюдения пунктов соглашения".