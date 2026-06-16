Aviasales: самый дорогой билет из России в город ЧМ-2026 стоил более 860 тысяч

В Aviasales назвали стоимость самого дорогого перелета из России в город ЧМ-2026 Aviasales: самый дорогой билет из России в город ЧМ-2026 стоил более 860 тысяч

Москва16 июн Вести.Самый дорогой перелет из России в один из городов, где проводится чемпионат мира по футболу, стоил 862,5 тысячи рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования авиабилетов Aviasales.

Самым дорогим бронированием оказался билет из Москвы в Лос-Анджелес - 862 500 рублей туда-обратно на одного пассажира отметили в сервисе

На втором месте по стоимости оказались билеты в Нью-Йорк и Майами, стоившие 499,3 тысячи и 437,3 тысячи рублей соответственно.

Дешевле всего оказалось улететь из Санкт-Петербурга в Атланту – бронь обошлась покупателю в 188,3 тысячи рублей. Билет из Москвы в Мехико на период чемпионата обошелся в 222,8 тысячи рублей, а перелет в одну сторону в Гвадалахару - в 181,6 тысячи рублей.