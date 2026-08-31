Москва31 авг Вести.Таиланд с 15 сентября 2026 года сократит срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не больше двух раз в год.

Отмену 60-дневного безвизового режима правительство страны согласовало еще в мае 2026 года. Теперь решение утвердили окончательно — оно вступит в силу с 15 сентября 2026 года, пишет местное издание LoyaltyLobby.

Число государств, граждане которых смогут въезжать в Таиланд без виз, сократится с 93 до 60. В список войдут США, Канада, страны ЕС, Турция, ОАЭ и другие. Срок безвизового пребывания для туристов для них сократится с 60 до 30 дней.

Россия входит в отдельный список государств, с которыми у Таиланда есть двусторонние соглашения. Россияне могут находиться в стране без виз с туристическими целями до 30 дней. А тот, кто хочет продлить свое пребывание больше 30 дней, может оплатить сбор в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа.

Поводом для пересмотра сроков пребывания стали случаи незаконной деятельности иностранных граждан, а также нелегального пребывания в стране. Власти считают, что сокращение срока безвизового режима поможет ограничить злоупотребления.

Средняя продолжительность пребывания иностранцев в Таиланде составляет чуть более девяти дней, поэтому 30-дневного срока, по оценке властей, достаточно для большинства туристов.