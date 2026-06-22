Снижение цен на отдых в Китае и Юго-Восточной Азии составило 19% в апреле Удешевление туров в Азию помогло замедлить инфляцию в России

Москва22 июн Вести.Удешевление стоимости отдыха в Китае и странах Юго-Восточной Азии стало одним из ключевых факторов замедления инфляции в России. Согласно данным Росстата, с которыми ознакомились "Известия", в апреле стоимость туристических поездок по этим направлениям снизилась на 19%, а в мае тенденция к снижению цен продолжилась.

Изменение показателей в статистике связано с корректировкой методики расчета потребительских цен. В начале года Росстат включил в расчет инфляции поездки в ОАЭ как один из "популярных видов расходов россиян", однако из-за конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с авиасообщением спрос на это направление упал. В первом квартале число поездок в Эмираты сократилось на 20% в годовом выражении, до 488 тысяч. В результате в апреле ОАЭ исключили из расчета инфляции, заменив их Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

При этом интерес граждан РФ к азиатским направлениям продолжает расти. По сведениям Росстата, в первом квартале количество поездок во Вьетнам увеличилось в 11 раз, составив 237 тысяч, а в Китай — на 60%, до 604 тысяч. Снижение цен на отдых при растущем спросе эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования объясняют "проблемами с авиалогистикой через хабы Персидского залива".

Снижение стоимости зарубежного отдыха наряду с сезонным удешевлением плодоовощной продукции отразилось на общей статистике: в апреле инфляция составила 0,14% к предыдущему месяцу, а в мае — 0,17%. Аналитики ожидают, что по мере дальнейшего роста популярности Китая и стран Юго-Восточной Азии их влияние на официальные показатели инфляции в России будет только усиливаться.