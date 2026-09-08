РСТ: сокращение безвиза в Таиланде не затронет большинство туристов из РФ

В РСТ рассказали, кого затронет сокращение безвиза в Таиланде РСТ: сокращение безвиза в Таиланде не затронет большинство туристов из РФ

Москва8 сен Вести.Сокращение безвизового пребывания в Таиланде для туристов из ряда стран, включая Россию, не затронет основной поток российских туристов, заявил Российский союз туриндустрии изданию РБК.

В организации подчеркнули, что большая часть туристов едет отдыхать в страну на срок, который не превышает 30 дней, а потому у них нет поводов для беспокойства.

Изменения в первую очередь коснутся самостоятельных путешественников, которые остаются в Таиланде на несколько месяцев. В их числе – "зимовщики" и туристы, использующие регулярные выезды из страны и повторные въезды для продления срока пребывания отметили в РСТ

Ранее СМИ писали, что туристы из РФ стали реже покупать авиабилеты в Таиланд.

Также сообщалось, что с 15 сентября 2026 года Таиланд сократит срок безвизового пребывания для российских туристов с 60 до 30 дней.