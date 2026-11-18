Визовые центры Словении ограничили список целей поездок для подачи документов Словения прекратила прием заявлений на туристические визы в России

Москва18 ноя Вести.Визовые центры Словении в России больше не принимают заявления на получение виз для туристических поездок. Новые условия подачи документов вступили в силу 16 ноября, следует из сообщения на сайте VFS Global.

Теперь обратиться за визой можно только для посещения членов семьи – граждан Евросоюза, деловых поездок, участия в конференциях, а также работы в сфере международных перевозок. В последнем случае речь идет о моряках, водителях грузовиков и пилотах.

Кроме того, центры продолжают принимать заявления на национальную визу категории D для воссоединения семьи с гражданами ЕС. Для участия в конференциях требуется предварительное согласование подачи документов с посольством Словении.

Ранее глава департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ. По его мнению, стоит усилить давление на Москву.