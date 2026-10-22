Москва22 окт Вести.Введение визового режима скажется на снижении туристического потока россиян в Черногорию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Лукашик.

Дипломат отметил, что и без введения виз поездки в Черногорию сегодня осложнены из-за различных факторов.

Ведение визового режима будет работать на снижение туристического потока наших граждан в Черногорию. Он и без того осложнен весьма высокими ценами на проездные документы и непростой логистикой, связанной с отсутствием прямого авиасообщения объяснил посол

Также Лукашик подчеркнул, что уровень риска при посещении Черногории россиянами вырастет после введения визового режима: от выдворений и задержаний без объяснения причин никто не застрахован.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября россияне больше не смогут посещать Черногорию без визы: с указанной даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан.